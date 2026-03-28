お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。都内で行われた『ラ・ママ新人コント大会』にて、相方で活動再開した小沢一敬（52）と漫才を披露したことを伝え、コンビ2ショットを公開した。【写真】「泣ける」井戸田潤と活動再開の小沢一敬、スピードワゴンの久々2ショット井戸田は「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね」とつづり、小沢との2ショットと共