◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）ツアー未勝利の小林光希（23＝三徳商事）が1イーグル、4バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算9アンダーで高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）とともに首位に浮上した。自己ベストに並ぶ好スコアで回った小林は「昨日はショットが全然ダメダメだったけど、今日はショットが修正できて凄く良かった」と胸を張った。こ