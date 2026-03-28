きょうは全国的に好天に恵まれ、各地でお花見日和となりました。宮崎市では、地元住民たちが育てているシバザクラが見ごろを迎えています。葉が芝生のように広がり、桜に似たピンク色の花を咲かせることから名付けられたシバザクラ。宮崎市高岡町の一里山地区では、きょうからシバザクラまつりが開かれ、訪れた人が写真を撮るなどして青空とピンクのコントラストを楽しんでいました。「こんな所に来て花を見ると、すごく気持ちがい