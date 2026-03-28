俳優の松尾諭（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬と散歩中の出来事を明かした。【写真】「素敵な偶然」松尾諭＆塚田僚一の“ばったり遭遇”愛犬お散歩ショット松尾は「塚ちゃん＆ルンルンとバッタリ」と、4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一（39）と偶然出くわしたことを報告。それぞれの愛犬との“お散歩ショット”を披露した。投稿では「なんと今夜放送の坂上どうぶつ王国で密着されたとのこと。これは観なくて