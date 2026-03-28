東京・台場で、世界最大級の噴水となる「東京アクアシンフォニー」の運用がきょうから始まります。「ソメイヨシノ」の形にあがる噴水。高さ150メートル、幅は250メートルの巨大なスケールです。「東京アクアシンフォニー」は、東京都が臨海エリアの活性化のため、およそ26.4億円をかけて「お台場海浜公園」に整備した、世界最大規模の噴水で、きょうの夜から運用が始まります。東京都民「夜見たらきれいだろうねって話はしてた」「