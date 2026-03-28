◇パ・リーグオリックス6―0楽天（2026年3月28日京セラドーム）オリックス・岸田監督は、9回132球の熱投で完封勝利を挙げた九里を絶賛した。「本当に大きな試合でしたね。野手もしっかり打ってくれましたし、点も取れましたけど。本当、（九里）亜蓮さまさまってところ。嫌な空気をバチッと止めてくれた」エース・宮城が8失点KOを喫するなど、前夜の開幕戦は0―10での敗戦。重い空気を文字通り払拭する、タフネス右腕