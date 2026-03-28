日本テレビの森圭介アナ（47）が28日、自身のXを更新。昨年11月に、宅建士試験とFP2級の合格を報告していたが、この日「晴れて宅地建物取引士になりました」と明かした。【写真】おめでとう！森圭介アナが晴れて“宅建士”に森アナは、宅地建物取引士証を手に持った写真を添えて「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて、講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました。重要事項説明書、読めます