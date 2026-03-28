◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節埼玉36―24東京SG（2026年3月28日東京・秩父宮ラグビー場）埼玉が東京SGに36―34（前半14―14）で逆転勝ち。12勝目（1敗）を挙げて総勝ち点54とし、リーグワン創設から5季連続のプレーオフ進出を決めた。前半を14―14で折り返した埼玉だが、後半は6分に先にトライを許すなど追いかける展開に。一時は14点差まで広げたれたものの、残り20分を切ってから反撃を開始。FB野口、途中