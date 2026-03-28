「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」（２８日、平和島）島崎丈一朗（２２）＝東京・１２７期・Ｂ２＝が２８日の４日目３Ｒで１着。イン逃げでシリーズ初白星を獲得し、予選突破を決めた。仕上がりに関しては「回ってから押しているし、つながりがいいですね。出足と行き足がいいしスタートもしやすい。この方向で行きます」と納得の表情だった。５号艇で登場する２９日の準優１１Ｒを見据えて「そろそろ