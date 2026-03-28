3月下旬、冷たい雨が降りしきる横浜市内の商店街。サングラスに無造作ヘアというラフな姿で歩いていたのは、俳優の綾野剛だ。険しい表情で誰かと視線を交わしているーー。「ドラマのロケだったようです。地味な服装で、最初は綾野さんだと気づきませんでした。目立たない役柄なのかもしれません。映画『国宝』に出演していた黒川想矢さんと会話するシーンを撮影していたみたいです」（通行人）綾野といえば、2024年にNetflix作