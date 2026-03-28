服が欲しいけれど、節約もしたい……。そんな大人女性のために、上下5,000円以下で組めるプチプラコーデをご紹介！ 今回は【GU（ジーユー）】のアイテムを使った、春夏向けスタイルをピックアップ。涼しげなシアーTシャツやこなれ感のあるバレルパンツなど、旬のアイテムを使った着こなしが登場します。 いつものパンツコーデをシアーTで今っぽく更新 【GU】「ソフトシアークル