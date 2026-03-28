筆者の友人の職場に、穏やかではあるもののどこか距離を感じさせる女性がおり、友人は無意識のうちに線を引いていました。彼女は雑談や集まりにも控えめで、いつも少し外れているように見えていました。しかしある日、同僚たちに囲まれ楽しそうにしている姿を目にし、思わず足を止めたのですが……。 控えめな彼女