長野県内有数の「あんずの里」として知られる千曲市では「あんずまつり」が開かれていて、大勢の人でにぎわっています。約10種類のアンズが咲き誇る、千曲市の森地区。“一目十万本”とも言われ毎年、県内外から大勢の人が訪れます。今年は去年より1日早く26日に開花が宣言され、淡いピンク色の花が訪れる人たちを楽しませています。 この週末の暖かさで一気に開花が進むと見られ、来週に見頃を迎える見込みだということです。