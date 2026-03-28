静岡市清水区の御殿山では、28日から「さくらまつり」が開催され、多くの人でにぎわっています。静岡市清水区の御殿山には、約600本の桜が植えられ、現在は1部咲き程度です。「さくらまつり」には地元の商店などが出店し訪れた人たちは、グルメのほか宴会を開くなど楽しんでいました。（訪れた人） 「まだあまり咲いてないんですけど、天気も良くて気持ちいいです」「さくらまつり」はあす29日と来週4月4日･5日の土日も開催されま