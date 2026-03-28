◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、プロ２年目の都玲華（大東建託）は２６位で出て４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーの１２位に浮上した。首位とは５打差。出だし１番、３番は５メートルを決め、５番は残り約１５０ヤードから第２打を８アイアンで数十センチに寄せる好ショットでバーディーを連発した。７番