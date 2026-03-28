アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が私服ショットを公開し、注目を集めている。２８日までにインスタグラムで「私服カジュアルも好きだよ〜〜すき〜〜？」とつづり私服姿をアップ。ショート丈のパーカにパンツを合わせ、チラリとお腹が見えるショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛いー！」「腹筋すごい！！」「カジュアルも大好きすぎて滅」「スタイルの鬼」「イケメンみりさん最