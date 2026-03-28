◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）が８０位で出て２バーディー、２ボギーの７２で回り、通算２オーバーの７７位で決勝ラウンド進出を逃した。予選落ちは昨年３月の開幕戦・ダイキンオーキッドレディス以来、１年ぶり。小祝はバーディーがなかった初日に続いてパッティングに苦戦したとい