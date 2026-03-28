元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が27日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身初となる写真集の発売について話した。パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「SNSなんかでも美容も頑張っているじゃない、ちゃんと洗顔するところを撮ったりパックするところを撮ったり。それはどうですか？」と尋ねられた村重は「最近はどういうスキンケアしているんですか？とか聞かれるこ