NHK・Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に出演していた初代体操のお姉さん“あづきおねえさん”こと秋元杏月が芸能事務所・GATEに所属することが28日、発表された。【写真】元気いっぱい！GATEに所属する“あづきおねえさん”秋元杏月あづきおねえさんは2019年から7年間にわたってNHK『おかあさんといっしょ』で体操のお姉さんを務めた。28日の最後の出演後、間もなく事務所の所属が発表された。