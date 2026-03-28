町田―川崎PK戦で川崎4人目のキックを止める町田・GK谷＝Gスタ明治安田J1百年構想リーグ第5節（28日・町田GIONスタジアム＝1試合）東で町田が川崎と1―1で突入したPK戦を3―1で制し、勝ち点を17に伸ばして2位に浮上した。川崎は同11。町田がアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）に出場しているため、未消化だった。