アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』が読売テレビ・日本テレビ系で4月4日午後5時30分より放送されることを記念して、毎週土曜午後6時から放送中の『名探偵コナン』とのコラボレーションが実現した。【動画】粋なコラボ！公開された『本好きの下剋上』×『コナン』映像公開された「本好きの下剋上 領主の養女×名探偵コナン」コラボ動画では、主人公・ローゼマイン役を演じる井口裕香、そして江戸川コナン役を演じる高山みなみ