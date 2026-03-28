【ワシントン＝栗山紘尚】米紙ワシントン・ポストは２６日、米国防総省が、ウクライナ向けに供与している防空迎撃ミサイルなどの兵器について、中東への転用の可否を検討していると報じた。イランとの戦闘の長期化に伴い米軍の弾薬不足が深刻化しているためで、ウクライナへの供給量に影響が出る可能性がある。イランとの戦闘にあたる米中央軍は弾薬の確保が課題となっている。トランプ大統領は２６日の閣議で、「ある場所の備