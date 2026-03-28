太平洋戦争の激戦地、硫黄島で日米合同の慰霊式が行われ、小泉防衛相が追悼の言葉で「日米同盟は和解の力を象徴する“希望の同盟”だ」と強調しました。小泉防衛相：かつて激しく戦火を交えたアメリカは、戦後80年の時を経て、固い友情と絆で結ばれた唯一無二の友人となりました。日米同盟は和解の力を象徴する“希望の同盟”です。小笠原諸島の硫黄島では、太平洋戦争の末期の1945年に激しい戦闘が行われ、日本側は約2万1900人、