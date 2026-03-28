TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前篇」の最終話が3月26日に放送され、第4期に向けていったん幕が下ろされた。「死滅回游 前篇」は放送開始前となる2025年11月に「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」が公開されるなど、約5カ月にわたって『呪術廻戦』ファンを楽しませてきた。ときおり作者・芥見下々の描き下ろしイラストが発表され、こちらも大きな話題を呼んでいた。本稿ではその一部を振