鹿児島県産の荒茶生産日本一を記念したイベントが28日から鹿児島市で開かれています。 鹿児島県産の荒茶は2年連続で生産量日本一となりました。 これを記念してかごしま茶の魅力を再認識してもらいさらなる消費拡大を図ろうと鹿児島市のアミュ広場でイベントが開催されました。28日ははじめに関係者がくす玉を割って2年連続日本一を祝いました。イベントには県内の各産地から17の業者がブースを出し市価より安くお茶を販売し