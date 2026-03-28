鹿児島地方気象台は27日午後、サクラの開花を発表しました。県内では桜が見ごろを迎えているところもあり花見客で賑わっています。桜の開花が発表された県内では早くもサクラが見ごろを迎えているところがあります。霧島市横川町 上ノの丸岡公園は、多くの花見客でにぎわっていました。（花見客）「桜が見ごろという話だったので先月から花見をすると決めていた。最高ですね」（花見客）「桜が咲いたら必ず出かける。これだけ