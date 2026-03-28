21世紀枠にはさまざまな見解が寄せられている(C)産経新聞社この春も大きな「壁」を越えることができませんでした。甲子園球場で開催中の選抜高校野球大会。「21世紀枠」として出場した長崎西、高知農はともに初戦で敗れ、同枠として出場したチームはこれで、一般枠選出校との初戦で25連敗という不名誉な数字となったのです。 【関連記事】イチロー氏も「野球じゃない」と異を唱えた7回制はなぜ導入に進むのか？結論ありきの