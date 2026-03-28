◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２８日・小野路ＧＩＯＮベースボールパーク）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」はこの日、新設された中学生女子の部の決勝トーナメント・準決勝２試合が行われた。グループＡの１位通過・九州女子選抜とグループＢの２位・関西女子選抜の１試合目は、関西女子選抜が初回に３点を先取。４点リードの５回１死満塁では４番・瀬戸川捕手が右翼線へ走