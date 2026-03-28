女優の長谷川京子（47）が、28日放送のフジテレビ系「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、出産や子育てについて語った。08年にロックバンド「ポルノグラフィティ」新藤晴一と結婚した。09年に第1子男児、12年に第2子女児を出産。21年に離婚を発表した。モデル、タレント、女優として多忙な日々を過ごし、04年には10社11商品のCMに出演してCM女王とも呼ばれた。そんな長谷川は出産後、仕事をセーブする時期があった