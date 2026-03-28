◇高校野球◇春季静岡県大会予選第３日富士１−０桐陽（２８日・愛鷹球場）代表決定戦２６試合が行われた。富士が昨春の県準Ｖ校の桐陽を１―０で下し、６年連続の県切符をつかんだ。左腕エース・渡辺伸哉（３年）が２安打で公式戦初完封。８回にスクイズでつかんだ１点を守り、４月から韮山に異動する稲木恵介監督（４６）に“惜別の白星”を送った。２９日は敗者復活戦１３試合が行われ、県大会に出場する３９校が出そろう。