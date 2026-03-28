きょうは全国的に好天に恵まれ、各地でお花見日和となりました。東京都心ではきょう、最高気温19.6℃と4月中旬並みの暖かさに。晴天に恵まれた千代田区の靖国神社ではソメイヨシノの花が見ごろを迎え、多くの人が訪れました。午後2時ごろには境内の標本木を東京管区気象台の職員が確かめ…東京管区気象台の職員「本日、東京の桜満開となります！」満開を発表しました。満開の基準は、花の芽がおよそ8割以上開いた状態で、東京では