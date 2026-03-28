日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が28日、自身のインスタグラムを更新。晴れて宅地建物取引士になったことを報告した。昨年11月、宅建（宅地建物取引士）とファイナンシャルプランナー（FP）2級の試験に合格したことを報告していた森アナ。「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて講習を受け、登録して、これで晴れて宅地建物取引士になりました」と宅地建物取引士証を手にした写真を投稿した。「重要事