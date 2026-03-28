◆スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会（２８日・大田スタジアムほか）「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）は２８日、中学生の部の３回戦８試合と女子の部の準決勝２試合が行われた。中学生の部は多摩川ボーイズ（東京都西支部）、明石ボーイズ（兵庫県西支部）、岐阜中濃ボーイズ（岐阜県支部）、兵庫夙川ボーイズ（兵庫県東支部）、湘南ボーイズ（神奈川県央支部）