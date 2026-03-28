アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから28日で1か月です。トランプ大統領は作戦が「予定より2週間ほど早く進んでいる」と強調しましたが、攻撃の応酬は続き、戦闘終結の見通しは不透明なままです。救助隊員「集合住宅で負傷者を搬送しているところです」アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから28日で1か月。中東の衛星テレビ局アルジャジーラによると、この1か月でイランでは1937人、イスラエルでは19