28日明け方に新潟市で住宅を焼く火事があり、2人が遺体で見つかりました。28日午前4時50分ごろ、新潟市南区の山田孝史さん（69）の住宅で、「自宅が火事だ」と山田さんが消防に通報しました。火は午前9時過ぎに消し止められましたが、この火事で2人が遺体で見つかりました。山田さんは母のトシイさん（100）と2人で暮らしていて、火事のあと2人と連絡が取れていません。警察と消防で火災の原因を調べるとともに身元の確認を急いで