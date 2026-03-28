“異国の旅の記憶”をコンセプトにした、物語性あふれるホテル JR舞浜駅から車で約5分の場所にある「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」は、2026年2月13日にオープンしたばかりの新しいホテル。「東京ディズニーリゾート」に徒歩圏内という立地のよさも魅力です。 コンセプトは、異国の旅の記憶 “TRAVELOGUE（トラベログ）”。1階のロビーには南国を連想させる木々が飾られていたり、壁には小魚の大群があしらわれ