ラーメンの魅力を引き立てる具材は何か。ラーメンライターの井手隊長さんは「一瞬で視覚的に『懐かしさ』『安心感』『昔ながら』といった文脈を呼び起こすひとつの象徴としての力を持つ具材がある」という――。※本稿は、井手隊長『ラーメンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hiromi Kudo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hiromi Kudo■味玉は店主の個性を映