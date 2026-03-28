港町の風景を眺めながら優雅なモーニング／QUAYS pacific grill開放的な2階テラス席最初にご紹介するのは、みなとみらいにあるレストラン「QUAYS pacific grill」です。海に張り出した埠頭に立つ商業施設「横浜ハンマーヘッド」の1・2階にあり、2階テラス席では、横浜らしいオーシャンビューを眺めながら食事を楽しむことができます。スモークサーモンとアボカドの自家製ベーグルサンド1540円 ランチ・ディナーではハンバーガーや