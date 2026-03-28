ワイキキ観光に便利な立地とアクセスハイアット プレイス ワイキキ ビーチの最大の魅力の一つが、その便利なロケーションです。ホテルはワイキキの東側、カピオラニ公園や動物園に近いエリアに位置しており、賑やかな中心部から少し離れた落ち着いた雰囲気が特徴です。ワイキキの象徴ともいえる ワイキキビーチまでは徒歩約5分。朝の散歩やサンセット鑑賞、海水浴やサーフィンなど、ハワイらしいビーチ体験を気軽に楽しむことがで