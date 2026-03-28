【モデルプレス＝2026/03/28】歌手でタレントの香坂みゆきが3月27日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開した。【写真】63歳女優「お店で出てきそう」ボリューム満点の茄子と鰯のパスタ・鶏胸肉とパクチーのサラダ公開◆香坂みゆき、作りすぎた料理公開香坂は「お昼が山盛りすぎてお腹が空かないw」とコメント。茄子と鰯のパスタと鶏胸肉とパクチーのサラダの2品がそれぞれ器に盛りつけられた食卓を公開し、「＃作りすぎ」「