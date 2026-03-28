スマートフォンを使って簡単にベビーカーを借りられるシェアリングサービスが27日から、静岡県内で初めて静岡市で始まりました。（記者）「このようにアプリで簡単に借りることができます」このベビーカーのシェアリングサービスは、子育て中の人が自宅からベビーカーを持ち出さなくても公共機関を利用して気軽に外出できるよう、静岡県や静岡市などが連携して県内で初めて