V12へ劣らない迫力の2.4L V6エンジンディーノ246 GTでは、ホイールベースが206から60mm伸び、チューブラーシャシーへ溶接されるボディシェルはスチール製に。エンジンブロックもスチール製になりつつ、最高出力は194psへ強化。ホイールは、センターロックからボルト5本へ変更されている。【画像】成功を導いたベビーディーノ246 GTSとフェラーリF355 GTS206 GTと308 GTSも全124枚1970年にMシリーズへ改良され、フィアット由