操る者を魅了する246 GTSとF355 GTSマラネロのブランドにとって、勝利こそ正義。アズーロ（空色）とジャッロ（黄色）に染められた、1974年式ディーノ246 GTSと1996年式フェラーリF355 GTSは、その哲学を体現。成功への序章として、操る者を魅了する。【画像】成功を導いたベビーディーノ246 GTSとフェラーリF355 GTS206 GTと308 GTSも全124枚ミドシップの先駆者となった246の前身、206 GTは、エキゾチック・ブランドとしてフ