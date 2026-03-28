SNIDELから、履くだけで美しさと快適さを叶えるリカバリーサンダルが登場♡世界的インソールブランド「SIDAS」との初コラボで、機能性とデザイン性を両立した注目アイテムです。春のスタイリングに自然に馴染みながら、疲れにくさもサポートしてくれる優秀さが魅力。おしゃれも心地よさも妥協したくない方にぴったりの一足です♪ SNIDEL初の機能派サンダル 今回登場するのは、SNIDEL初となるリカバリ&#