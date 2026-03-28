◇パ・リーグロッテ11ー0西武（2026年3月28日ZOZOマリン）ロッテが西武に11点大勝。今季から指揮を執るサブロー新監督（49）が開幕連勝を飾った。打っては16安打で11得点、投げては先発マウンドを託した田中晴也が6回98球を投げ5安打5奪三振無失点の力投。沢田、宮崎、益田も得点を許さず完封リレーと完璧な勝利で2勝目を挙げた。指揮官は「今日は完璧な試合だったので安心して見ていられました」とニッコリ。改めて試合