前夜は球団創設22年目で開幕戦初の2桁得点で大勝した楽天だったが、この日は一転してオリックス先発の九里に散発4安打と打線が沈黙して敗れた。三木監督は「もちろん対策はしていたんですけど、ぴしゃりとやられてしまいました。1勝1敗、明日（29日）頑張ります」と語った。前日の7番から1番に打順を上げた中島は4打数無安打で「全球種よかった」と振り返った。2回無死一塁で三ゴロ併殺に倒れるなど、3打数無安打の浅村も「い