富山駅で北陸の地酒を集めたイベントが開かれ、多くの人で賑わいました。「いただきまーす」富山駅で、地酒を楽しむ人々。会場には、富山、石川、福井の酒蔵が集まり、およそ150の地酒が一堂に並んでいます。このイベントは、北陸が酒どころであることをアピールし、外国人観光客などを含めた新たな層に魅力を発信しようと開かれています。訪れた人は、各地の日本酒を味わい、それぞれ香りや味の違いを楽しみながら飲