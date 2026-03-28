5競走に計6頭の日本調教馬が出走するドバイワールドCデー（メイダン）は28日、レース当日を迎え、ドバイレーシングクラブは午前9時57分（日本時間午後2時57分）にメイダン競馬場の馬場状態を発表した。ダートは5段階ある馬場表記で最も乾いているファスト、芝は同じく5段階ある馬場表記で最も乾いた状態から3番目のイールディング（JRA表記＝やや重）となっている。天気は晴れで風が吹き、徐々に水分が抜けていく見込み。芝