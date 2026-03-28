声優梶裕貴が28日、東京ビッグサイトで開催された「AnimeJapan2026」内で、NHKアニメ「MAO」（4月4日スタート、土曜午後11時45分）の放送直前開幕式に登場した。「うる星やつら」「めぞん一刻」「らんま1／2」「犬夜叉」「境界のRINNE」などで知られる漫画家、高橋留美子氏の最新作がアニメ化。梶は大正時代を生きる青年で、呪いによって900年前から生きている謎の陰陽師（おんみょうじ）、摩緒の声を務める。キャスト陣は全26話に