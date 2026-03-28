イエメンの親イラン組織「フーシ派」は28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表しました。イランでの戦闘開始以降、イエメンからの攻撃は初めてで中東情勢はさらに緊迫化しています。イスラエル軍は27日、イラン西部アラクにある重水炉など核関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イランはサウジアラビアにある空軍基地を攻撃し、アメリカメディアは兵士12人が負傷し、うち2人が重傷だと報じました。戦闘が続く中、